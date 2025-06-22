Metallo di transizione presente nel platino

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Metallo di transizione presente nel platino' è 'Rodio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

R O D I O

Perchè la soluzione è Rodio? Il rodio è un metallo di transizione che si trova nel gruppo del platino. È molto apprezzato per la sua resistenza alla corrosione e il suo brillante aspetto. Questo metallo viene spesso usato per rivestimenti di gioielli e componenti industriali di alta qualità. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Metallo di transizione presente nel platino

Metallo di transizione presente nel platino Risposta: RODIO

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Vocali: 3

3 Consonanti: 2

2 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: R D O

Inizia con: R

R Finisce con: O

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Metallo di transizione presente nel platino: risposta da 5 lettere

Questa pagina è dedicata alla definizione "Metallo di transizione presente nel platino" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Rodio. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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