Metallo di transizione presente nel platino
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Metallo di transizione presente nel platino' è 'Rodio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Rodio? Il rodio è un metallo di transizione che si trova nel gruppo del platino. È molto apprezzato per la sua resistenza alla corrosione e il suo brillante aspetto. Questo metallo viene spesso usato per rivestimenti di gioielli e componenti industriali di alta qualità. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Metallo di transizione presente nel platino
- Risposta: RODIO
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Vocali: 3
- Consonanti: 2
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: RDO
- Inizia con: R
- Finisce con: O
Metallo di transizione presente nel platino: risposta da 5 lettere
Questa pagina è dedicata alla definizione "Metallo di transizione presente nel platino" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Rodio. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.