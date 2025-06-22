Metallo di transizione presente nel platino

Sara Verdi | 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Metallo di transizione presente nel platino' è 'Rodio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

RODIO

Perchè la soluzione è Rodio? Il rodio è un metallo di transizione che si trova nel gruppo del platino. È molto apprezzato per la sua resistenza alla corrosione e il suo brillante aspetto. Questo metallo viene spesso usato per rivestimenti di gioielli e componenti industriali di alta qualità. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Metallo di transizione presente nel platino
  • Risposta: RODIO
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 2
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    RDO
  • Inizia con: R
  • Finisce con: O
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Metallo di transizione presente nel platino: risposta da 5 lettere

Questa pagina è dedicata alla definizione "Metallo di transizione presente nel platino" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Rodio. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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