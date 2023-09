Metallo affine al platino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Metallo affine al platino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : RODIO - IRIDIO - RUTENIO

Significato/Curiosita : Metallo affine al platino

Convenzioni di wikipedia. un metallo prezioso è un elemento chimico metallico raro e di elevato valore economico. chimicamente, i metalli preziosi sono meno reattivi... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi rodio (disambigua). il rodio è l'elemento chimico di numero atomico 45 e il suo simbolo è rh... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

