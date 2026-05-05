Trasporto presente nelle località sciistiche

Home / Soluzioni Cruciverba / Trasporto presente nelle località sciistiche

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Trasporto presente nelle località sciistiche' è 'Funivia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FUNIVIA

Perché la soluzione è Funivia? Una funivia è un mezzo di trasporto molto diffuso nelle località sciistiche, progettato per facilitare il trasferimento di persone sulle alte quote delle montagne. Offre un collegamento rapido e sicuro tra i punti di partenza e le aree di montagna, permettendo agli sciatori e ai visitatori di raggiungere le piste e i rifugi senza fatica. La funivia è caratterizzata da cabine sospese e trainate da funi, garantendo una navigazione panoramica e confortevole in ambienti spesso difficili da raggiungere con altri mezzi.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Trasporto presente nelle località sciistiche". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Trasporto presente nelle località sciistiche nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Funivia

La soluzione associata alla definizione "Trasporto presente nelle località sciistiche" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Trasporto presente nelle località sciistiche" conferma che la soluzione 'Funivia' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Funivia

F Firenze U Udine N Napoli I Imola V Venezia I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Trasporto presente nelle località sciistiche" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Funivia' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Porta gli sciatori in quotaCabine di trasporto sospese a una funeImpianto di risalita in montagnaLocalità dove si fanno i fanghiSostanza presente nel sangueDesinenza dei nomi di molte località lombardeLa località della Lombardia di un noto aeroportoBagna la località natale di Shakespeare