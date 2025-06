Lo zero passa per Greenwich nei cruciverba: la soluzione è Meridiano

Home / Soluzioni Cruciverba / Lo zero passa per Greenwich

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Lo zero passa per Greenwich' è 'Meridiano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MERIDIANO

Curiosità e Significato di Meridiano

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Meridiano, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Meridiano? Il meridiano è una linea immaginaria che attraversa la Terra da polo a polo, usata per determinare la longitudine. Passando per Greenwich, in Inghilterra, rappresenta il meridiano zero, punto di riferimento fondamentale per la suddivisione del mondo in fusi orari. È essenziale per la navigazione e le mappe, aiutandoci a localizzare qualsiasi punto sulla superficie terrestre con precisione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Può essere di Greenwich... o MondadoriCircolo massimo passante per i poliIncrocia i paralleliLo passa chi parte in aereoPassa per GreenwichLo è la squadra che passa dalla B alla A

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Meridiano

Hai davanti la definizione "Lo zero passa per Greenwich" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

M Milano

E Empoli

R Roma

I Imola

D Domodossola

I Imola

A Ancona

N Napoli

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R U A A B S E N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ANAREBUS" ANAREBUS

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.