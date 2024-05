Circolo massimo passante per i poli

Sostantivo

Curiosità su: Un meridiano celeste è un cerchio massimo sulla sfera celeste passante per il polo Nord celeste e il polo Sud celeste. Il meridiano celeste fondamentale è il cerchio massimo passante per i poli della sfera celeste e per il Primo Punto d'Ariete. Il meridiano terrestre è il cerchio che passa per i due poli e per un dato luogo della Terra dove si trova l'osservatore; se noi lo proiettiamo sulla volta celeste avremo il meridiano celeste. Fra i tanti meridiani celesti quello che ha una certa importanza ed utilità è quello che va dal punto Nord al punto Sud dell'orizzonte passando dal polo celeste e dallo Zenit, e prende il nome di meridiano locale; il Sole lo attraverserà a mezzogiorno proprio quando massima sarà la sua altezza sopra l'orizzonte. Un modo semplice per trovare il meridiano locale è quello di utilizzare una bussola, oppure utilizzare un orologio a lancette: noi rivolgeremo la lancetta delle ore verso il Sole, e divideremo a metà l'angolo che essa formerà con le ore 12, questa bisettrice indicherà la posizione del meridiano locale.

emisfero ( approfondimento) m sing (pl.: emisferi)

metà di una sfera (geografia) ciascuna delle parti in cui è divisa la Terra dall'equatore o da un meridiano ciascuna delle parti in cui è divisa la Terra dall'equatore emisfero boreale o settentrionale o nord emisfero australe o meridionale o sud

ciascuna delle parti in cui è divisa la Terra da un meridiano (solitamente quello di Greenwich) emisfero occidentale, emisfero ovest emisfero orientale, emisfero est



(astronomia) ciascuna delle parti in cui è divisa la sfera celeste emisfero celeste

(biologia) (anatomia) (fisiologia) una delle parti in cui è diviso il cervello emisfero cerebrale: ciascuna delle due voluminose strutture nervose posizionate ai fianchi della scissura sagittale e che negli essere umani formano quasi tutto il cervello emisfero cerebrale categorico, che si occupa di dettagli emisfero cerebrale rappresentativo, che si occupa di questioni generiche



Sillabazione

e | mi | sfè | ro

Pronuncia

IPA: /emi'sfro/

Etimologia / Derivazione

dal latino hemisphaerium derivato dal greco µsa composto d µ- ossia "mezzo" e saa ovvero "sfera"

Sinonimi

semisfera

( geografia ) .) metà del globo

.) metà del globo (anatomia) metà del cervello

Parole derivate

emisferico

