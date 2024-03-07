Incrocia i paralleli

SOLUZIONE: MERIDIANO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Incrocia i paralleli" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Incrocia i paralleli". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Meridiano? Un meridiano è una linea immaginaria che attraversa la Terra da un polo all'altro, collegando punti di stessa longitudine. Quando due meridiani si incontrano ai poli, formano un angolo retto, creando un sistema di coordinate per determinare la posizione di un punto sulla superficie terrestre. La loro intersezione con i paralleli aiuta a stabilire le coordinate geografiche. Incrociando due meridiani si ottiene un punto di riferimento preciso sulla mappa.

La definizione "Incrocia i paralleli" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Incrocia i paralleli" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Meridiano:

M Milano E Empoli R Roma I Imola D Domodossola I Imola A Ancona N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Incrocia i paralleli" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

