Può essere di Greenwich... o Mondadori nei cruciverba: la soluzione è Meridiano

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Può essere di Greenwich... o Mondadori' è 'Meridiano'.

MERIDIANO

Curiosità e Significato di Meridiano

Curiosità e Significato di Meridiano

Perché la soluzione è Meridiano? Il meridiano è una linea immaginaria che collega i poli Nord e Sud, dividendo la Terra in due emisferi. È fondamentale per la navigazione e la cartografia, con il meridiano di Greenwich (l'originale) come riferimento internazionale. La parola richiama anche la casa editrice Mondadori, famosa per i suoi libri, ma qui si riferisce alla linea di longitudine che permette di determinare il fuso orario e la posizione geografica.

Come si scrive la soluzione Meridiano

Definizione: "Può essere di Greenwich... o Mondadori"

M Milano

E Empoli

R Roma

I Imola

D Domodossola

I Imola

A Ancona

N Napoli

O Otranto

