Passa per Greenwich - Cruciverba

Soluzione 13 lettere : MERIDIANO ZERO

Il meridiano zero, noto anche come linea di Greenwich, è un punto di riferimento geografico che attraversa Greenwich, Londra. Segna la divisione tra l'emisfero occidentale e orientale della Terra. È utilizzato come riferimento per stabilire i fusi orari e come base per la coordinazione dell'orario internazionale. La sua importanza deriva dalla convenzione di fissare il meridiano zero presso l'osservatorio di Greenwich, che era un centro di ricerca astronomico di rilievo storico. Oggi, il meridiano zero è un luogo di interesse turistico e un simbolo di orientamento geografico globale.

