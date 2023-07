Lo passa chi parte in aereo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo passa chi parte in aereo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : METAL DETECTOR

Significato/Curiosità : Lo passa chi parte in aereo

"Coloro che partono in aereo o attraversano un metal detector sono soggetti a procedure di sicurezza specifiche. Quando si prende un volo, i passeggeri devono sottoporsi a controlli di sicurezza che includono il passaggio attraverso un metal detector. Questo dispositivo rileva la presenza di oggetti metallici sul corpo delle persone, come armi o altri oggetti proibiti. Se viene rilevato qualcosa di sospetto, i passeggeri possono essere sottoposti a una scansione ulteriore o a un controllo manuale per garantire la sicurezza del volo. Queste misure sono fondamentali per proteggere i passeggeri e prevenire situazioni di pericolo a bordo dell'aereo."

