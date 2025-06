Frutta secca la cui forma ricorda un rene nei cruciverba: la soluzione è Anacardi

ANACARDI

Curiosità e Significato di Anacardi

La parola Anacardi è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Anacardi.

Perché la soluzione è Anacardi? Gli anacardi sono frutti secchi dal caratteristico aspetto a forma di rene, che deriva dalla loro particolare conformazione. Originari dell’America tropicale, questi semi sono apprezzati per il gusto delicato e la consistenza croccante. Oltre a essere uno snack salutare, sono anche un ingrediente versatile in cucina, perfetti per arricchire insalate, dolci e piatti speziati. Un vero dono della natura per il palato!

Come si scrive la soluzione Anacardi

A Ancona

N Napoli

A Ancona

C Como

A Ancona

R Roma

D Domodossola

I Imola

