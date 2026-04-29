Deposito per l erba secca

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Deposito per l erba secca' è 'Fienile'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FIENILE

Perché la soluzione è Fienile? Il fienile è una struttura utilizzata per conservare l’erba secca, chiamata fieno, che viene raccolta durante la stagione di maturazione dei campi. Questo edificio è progettato per proteggere il materiale dall’umidità e dagli agenti atmosferici, preservandone la qualità nel tempo. La sua funzione principale consiste nel fornire un approvvigionamento di cibo per gli animali durante i periodi di scarsità. La sua presenza è tipica nelle aziende agricole di tradizione rurale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Deposito per l erba secca". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Deposito per l erba secca nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Fienile

In presenza della definizione "Deposito per l erba secca", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Deposito per l erba secca" conferma che la soluzione 'Fienile' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Fienile

F Firenze I Imola E Empoli N Napoli I Imola L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Deposito per l erba secca" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Fienile' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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