La Soluzione ♚ Forma di protesta per cui ci si siede

: SIT-IN

Curiosità su Forma di protesta per cui ci si siede: Due, in cui milhouse dice di aver temuto per la sua anima, bart, che non crede nell'anima, decide di vendere all'amico la sua, sotto forma di un biglietto... Il sit-in, o sit-down, è una forma di protesta basata sull'occupazione di un'area allo scopo di attirare l'attenzione sulle istanze dei contestatori. Strade, piazze e prossimità di uffici governativi o di società private contestate sono i tipici luoghi di un sit-in, proposto dai suoi praticanti come forma di lotta nonviolenta. Il sit-in è stato utilizzato dai movimenti studenteschi del Sessantotto ed è una forma di protesta diffusa anche in Italia. Una remota attestazione di questa pratica risale alla tarda antichità e vide protagonista sant'Ambrogio, allora vescovo nella città di Milano, nei suoi dissidi con l'imperatrice Giustina, seguace ...

