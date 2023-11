La definizione e la soluzione di: Sono detti anche acagiù. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ANACARDI

Significato/Curiosita : Sono detti anche acagiu

Del queensland: è un seme (prodotto dalla macadamia integrifolia). noce d'acagiù o anacardio: è un seme (prodotto da anacardium occidentale). noce vomica:... Del queensland: è un seme (prodotto dalla macadamia integrifolia). noceo anacardio: è un seme (prodotto da anacardium occidentale). noce vomica:... Anacardium L. è un genere di alberi tropicali della famiglia delle Anacardiacee, originario delle regioni tropicali ed equatoriali dell'America centrale e meridionale. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 novembre 2023

