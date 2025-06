Quella di Carre vide i Parti sconfiggere i Romani nei cruciverba: la soluzione è Battaglia

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Quella di Carre vide i Parti sconfiggere i Romani' è 'Battaglia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BATTAGLIA

Curiosità e Significato di Battaglia

Approfondisci la parola di 9 lettere Battaglia: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Battaglia? Una battaglia è uno scontro tra eserciti o forze opposte, spesso decisivo in ambiti storici e militari. Nel contesto di Carre, si riferisce a un episodio in cui le parti si affrontarono per sconfiggere i Romani. È un termine che indica un evento di combattimento intenso, simbolo di lotta e confronto tra due schieramenti opposti. La battaglia rimane uno dei momenti più cruciali della storia umana.

Come si scrive la soluzione Battaglia

Se ti sei imbattuto nella definizione "Quella di Carre vide i Parti sconfiggere i Romani", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

B Bologna

A Ancona

T Torino

T Torino

A Ancona

G Genova

L Livorno

I Imola

A Ancona

