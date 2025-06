I Cacciatori delle Alpi nel 1859 vi sconfissero gli Austriaci nei cruciverba: la soluzione è San Fermo Della Battaglia

La soluzione di 22 lettere per la definizione 'I Cacciatori delle Alpi nel 1859 vi sconfissero gli Austriaci' è 'San Fermo Della Battaglia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SAN FERMO DELLA BATTAGLIA

Curiosità e Significato di "San Fermo Della Battaglia"

La parola San Fermo Della Battaglia è una soluzione di 22 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: San Fermo Della Battaglia.

Perché la soluzione è San Fermo Della Battaglia? San Fermo della Battaglia è un comune italiano in Lombardia, noto per la storica battaglia del 1859 tra le truppe dei Cacciatori delle Alpi e gli Austriaci. Questo luogo simboleggia l'eroismo e il riscatto nazionale durante l'Unità d'Italia. Ricorda un momento cruciale nella lotta per l'indipendenza, diventando un simbolo di orgoglio e memoria storica per l’Italia.

Come si scrive la soluzione San Fermo Della Battaglia

Se ti sei imbattuto nella definizione "I Cacciatori delle Alpi nel 1859 vi sconfissero gli Austriaci", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

A Ancona

N Napoli

F Firenze

E Empoli

R Roma

M Milano

O Otranto

D Domodossola

E Empoli

L Livorno

L Livorno

A Ancona

B Bologna

A Ancona

T Torino

T Torino

A Ancona

G Genova

L Livorno

I Imola

A Ancona

