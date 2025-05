Lo scontro navale del 1866 che arrise agli Austriaci nei cruciverba: la soluzione è Battaglia Di Lissa

BATTAGLIA DI LISSA

Curiosità e Significato di "Battaglia Di Lissa"

La Battaglia di Lissa, combattuta il 20 luglio 1866 tra la marina austriaca e quella italiana durante la Seconda Guerra di Indipendenza, rappresentò un'importante vittoria per gli Austriaci. Questo scontro navale, avvenuto presso l'isola di Lissa nell'Adriatico, vide l'uso innovativo delle corazzate e influenzò le strategie navali future.

Come si scrive la soluzione: Battaglia Di Lissa

B Bologna

A Ancona

T Torino

T Torino

A Ancona

G Genova

L Livorno

I Imola

A Ancona

D Domodossola

I Imola

L Livorno

I Imola

S Savona

S Savona

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A A S C L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SCALA" SCALA

