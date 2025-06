Il Sacchi allenatore che guidò anche la nazionale nei cruciverba: la soluzione è Arrigo

Home / Soluzioni Cruciverba / Il Sacchi allenatore che guidò anche la nazionale

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il Sacchi allenatore che guidò anche la nazionale' è 'Arrigo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ARRIGO

Curiosità e Significato di Arrigo

Hai risolto il cruciverba con Arrigo? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Arrigo.

Perché la soluzione è Arrigo? Arrigo è un nome proprio italiano, famoso soprattutto per Arrigo Sacchi, uno degli allenatori più celebri nel calcio. Ha guidato squadre di club e la nazionale italiana, rivoluzionando il modo di giocare e allenare. La sua figura rappresenta innovazione e passione per il calcio. Conoscere Arrigo significa conoscere un grande protagonista della storia sportiva italiana e mondiale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il Sacchi del calcioIl librettista del FalstaffIl Sacchi ex CTIl Sacchi ex allenatoreRoberto l allenatore della nostra Nazionale di calcioTifa per la Nazionale verdeoro

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Arrigo

Se "Il Sacchi allenatore che guidò anche la nazionale" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

A Ancona

R Roma

R Roma

I Imola

G Genova

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A C N M S S O I E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MESSICANO" MESSICANO

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.