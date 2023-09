Il Sacchi ex allenatore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Sacchi ex allenatore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ARRIGO

Significato/Curiosita : Il sacchi ex allenatore

Arrigo sacchi (fusignano, 1º aprile 1946) è un ex allenatore di calcio, dirigente sportivo e opinionista italiano. commissario tecnico della nazionale... Contiene citazioni di o su arrigo sacchi wikimedia commons contiene immagini o altri file su arrigo sacchi sacchi, arrigo, su treccani.it – enciclopedie... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

