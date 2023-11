La definizione e la soluzione di: Il Sacchi ex CT. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato e Curiosita su : Il sacchi ex ct

Arrigo sacchi (fusignano, 1º aprile 1946) è un ex allenatore di calcio, dirigente sportivo e opinionista italiano. commissario tecnico della nazionale... Arrigo Sacchi (Fusignano, 1º aprile 1946) è un ex allenatore di calcio, dirigente sportivo e opinionista italiano. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 novembre 2023

Altre risposte : Serve a far sacchi ; Tela per sacchi ; Il sacchi ex allenatore; sacchi di pelle per liquidi;

Cerca altre Definizioni