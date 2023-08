Roberto l allenatore della nostra Nazionale di calcio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Roberto l allenatore della nostra Nazionale di calcio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MANCINI

Significato/Curiosita : Roberto l allenatore della nazionale di calcio

Principale: nazionale di calcio dell'italia. questa è la lista completa commissari tecnici della nazionale di calcio dell'italia. l'insolita denominazione di commissario... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi roberto mancini (disambigua). roberto mancini (jesi, 27 novembre 1964) è un allenatore di calcio ed ex...

