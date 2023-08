Tifa per la Nazionale verdeoro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tifa per la Nazionale verdeoro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : BRASILIANO

Significato/Curiosità : Tifa per la Nazionale verdeoro

Il termine "brasiliano" è usato per riferirsi a qualcosa o qualcuno che ha una connessione con il Brasile, un grande paese situato in Sud America. Nello specifico contesto del calcio, "brasiliano" fa riferimento a chi tifa per la Nazionale di calcio del Brasile, nota anche come "verdeoro" a causa dei colori della maglia nazionale. La Nazionale brasiliana è rinomata a livello mondiale per il suo successo storico e il suo stile di gioco distintivo, spesso caratterizzato da tecnica, creatività e passione. I tifosi brasiliani, noti per il loro entusiasmo e il loro sostegno appassionato, rappresentano un elemento essenziale della cultura calcistica del paese.

