La Soluzione ♚ Il librettista del Falstaff

La soluzione di 11 lettere per la definizione: Il librettista del Falstaff. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ARRIGO BOITO

Curiosità su Il librettista del falstaff: Si mise al lavoro per realizzare falstaff. la prima rappresentazione di falstaff ebbe luogo al teatro alla scala il 9 febbraio 1893. per la prima rappresentazione... Arrigo Boito (Padova, 24 febbraio 1842 – Milano, 10 giugno 1918) è stato un letterato, librettista e compositore italiano. Figlio di Silvestro Boito e Giuseppina Radolinska, fratello minore di Camillo, è noto soprattutto per i suoi libretti d'opera, considerati tra i massimi capolavori del genere, e per il suo melodramma Mefistofele.

