Gruppo di veicoli che si spostano tutti assieme nei cruciverba: la soluzione è Carovana

Home / Soluzioni Cruciverba / Gruppo di veicoli che si spostano tutti assieme

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Gruppo di veicoli che si spostano tutti assieme' è 'Carovana'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CAROVANA

Curiosità e Significato di Carovana

Non fermarti alla soluzione! Conosci Carovana più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Carovana.

Perché la soluzione è Carovana? Una carovana è un gruppo di veicoli che si muovono insieme, spesso per motivi di sicurezza o organizzazione, come durante un viaggio lungo o una spedizione. È un modo per viaggiare in compagnia, condividendo risorse e protezione. La parola richiama l'immagine di tante auto o mezzi che avanzano uniti, creando un convoglio ben coordinato. Perfetta per descrivere un viaggio collettivo e compatto.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Una fila di cammelliUna lunga fila di cammelliFa sosta nelle oasiSi fuse con il gruppo SanpaoloNon si dà a tuttiSi beffa di tutto e di tutti

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Carovana

Non riesci a risolvere la definizione "Gruppo di veicoli che si spostano tutti assieme"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

C Como

A Ancona

R Roma

O Otranto

V Venezia

A Ancona

N Napoli

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I N C R V E F I A I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "VINIFICARE" VINIFICARE

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.