I veicoli spaziali come l Enterprise di Star Trek

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'I veicoli spaziali come l Enterprise di Star Trek' è 'Astronavi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ASTRONAVI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "I veicoli spaziali come l Enterprise di Star Trek" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "I veicoli spaziali come l Enterprise di Star Trek". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Astronavi? Le astronavi sono veicoli spaziali progettati per esplorare e viaggiare nello spazio. Questi mezzi sono costruiti con tecnologie avanzate che permettono di sostenere la vita e di affrontare le dure condizioni dell’universo. Tra le più famose si trovano l’Enterprise di Star Trek e altre navi di fiction e realtà scientifica. Il loro scopo principale è permettere agli esseri umani di raggiungere pianeti lontani, studiando l’universo e cercando nuove forme di vita.

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I veicoli spaziali come l Enterprise di Star Trek nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Astronavi

Quando la definizione "I veicoli spaziali come l Enterprise di Star Trek" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "I veicoli spaziali come l Enterprise di Star Trek" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Astronavi:

A Ancona S Savona T Torino R Roma O Otranto N Napoli A Ancona V Venezia I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "I veicoli spaziali come l Enterprise di Star Trek" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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