Una tata per gli anziani nei cruciverba: la soluzione è Badante

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Una tata per gli anziani' è 'Badante'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BADANTE

Perché la soluzione è Badante? Badante indica una persona che si prende cura degli anziani, offrendo assistenza quotidiana e supporto emotivo. È un termine molto usato in Italia per chi aiuta le persone a vivere con dignità nelle proprie case, occupandosi di faccende domestiche, somministrando farmaci o semplicemente facendo compagnia. In sostanza, rappresenta un alleato fondamentale per le famiglie che vogliono il meglio per i propri cari.

B Bologna

A Ancona

D Domodossola

A Ancona

N Napoli

T Torino

E Empoli

