BADANTE

Curiosità e Significato di "Badante"

Perché la soluzione è Badante? Il termine badante si riferisce a una persona che si dedica alla cura di anziani, offrendo supporto nelle attività quotidiane e assicurandosi che ricevano attenzione e assistenza. Questo ruolo è fondamentale per garantire il benessere e la dignità delle persone anziane, creando un legame di fiducia e rispetto reciproco. I badanti non solo aiutano con le necessità pratiche, ma possono anche diventare un importante punto di riferimento emotivo per chi si prende cura.

Come si scrive la soluzione Badante

B Bologna

A Ancona

D Domodossola

A Ancona

N Napoli

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R O I S E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "EROSI" EROSI

