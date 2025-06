Assiste l anziano nei cruciverba: la soluzione è Badante

Curiosità e Significato di "Badante"

Hai risolto il cruciverba con Badante? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Badante.

Perché la soluzione è Badante? Badante è il termine usato in Italia per indicare una persona che si prende cura degli anziani o di persone con bisogni speciali, assistendoli nelle attività quotidiane e garantendo loro compagnia e supporto. È un professionista fondamentale per molte famiglie, offrendo sicurezza e sollievo a chi ha bisogno di assistenza costante. La presenza di una badante può fare la differenza nella qualità di vita di chi necessita di aiuto.

Come si scrive la soluzione Badante

Se ti sei imbattuto nella definizione "Assiste l anziano", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

B Bologna

A Ancona

D Domodossola

A Ancona

N Napoli

T Torino

E Empoli

