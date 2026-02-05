Affliggono in genere gli anziani

Home / Soluzioni Cruciverba / Affliggono in genere gli anziani

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Affliggono in genere gli anziani' è 'Reumatismi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: REUMATISMI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Affliggono in genere gli anziani" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Affliggono in genere gli anziani". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Reumatismi? I dolori articolari e le infiammazioni che colpiscono spesso le persone di una certa età sono tipici di questa condizione. Si manifesta con rigidità, gonfiore e disagio nelle articolazioni, rendendo difficile muoversi senza dolore. Questa patologia può influenzare la qualità della vita degli anziani, causando limitazioni nelle attività quotidiane. La sua insorgenza aumenta con l'età e richiede attenzione medica per alleviare i sintomi e migliorare il benessere.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Affliggono in genere gli anziani nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Reumatismi

In presenza della definizione "Affliggono in genere gli anziani", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Affliggono in genere gli anziani" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Reumatismi:

R Roma E Empoli U Udine M Milano A Ancona T Torino I Imola S Savona M Milano I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Affliggono in genere gli anziani" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Li acutizza l umiditàUn moderno genere musicale derivato dall hip hopIl genere dei serialIl genere di Fabri FibraHa in odio il genere umanoIl genere letterario del prosatore