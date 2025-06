Darsela sui piedi vuol dire farsi del male nei cruciverba: la soluzione è Zappa

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Darsela sui piedi vuol dire farsi del male' è 'Zappa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ZAPPA

Curiosità e Significato di "Zappa"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Zappa, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Zappa? Zappa è uno strumento agricolo usato per lavorare la terra, ma nel linguaggio figurato indica anche un gesto di rivolta o di sfida, come colpire qualcuno in modo deciso. La frase darsela sui piedi suggerisce un colpo che si ritorce contro, proprio come una zappa che può ferire chi la maneggia con disattenzione. In sintesi, la zappa rappresenta sia uno strumento che un simbolo di reazione impulsiva.

Come si scrive la soluzione Zappa

Se ti sei imbattuto nella definizione "Darsela sui piedi vuol dire farsi del male", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

Z Zara

A Ancona

P Padova

P Padova

A Ancona

