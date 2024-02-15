Il contadino la usa per dissodare le zolle
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il contadino la usa per dissodare le zolle' è 'Zappa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: ZAPPA
Perché la soluzione è Zappa? La zappa è uno strumento agricolo utilizzato dal contadino per dissodare le zolle di terra, facilitando il lavoro nei campi. Con la sua lama affilata, permette di smuovere il terreno e prepararlo per la semina o altre lavorazioni. È uno strumento semplice ma essenziale nelle pratiche agricole tradizionali. La sua forma e funzione sono pensate per agevolare le operazioni di aratura a mano, rendendo più efficace il lavoro nei campi.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il contadino la usa per dissodare le zolle". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.
Il contadino la usa per dissodare le zolle nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Zappa
In presenza della definizione "Il contadino la usa per dissodare le zolle", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il contadino la usa per dissodare le zolle" conferma che la soluzione 'Zappa' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 5 lettere della soluzione Zappa
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il contadino la usa per dissodare le zolle" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Zappa' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
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