Scappare: darsela a

Home / Soluzioni Cruciverba / Scappare: darsela a

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Scappare: darsela a' è 'Gambe'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GAMBE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Scappare: darsela a" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Scappare: darsela a". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Gambe? Le gambe rappresentano le parti del corpo che consentono di muoversi e di spostarsi da un luogo all'altro. Sono fondamentali per il camminare, correre, saltare e tutte le attività che richiedono mobilità. Quando si parla di scappare, si fa riferimento al rapido allontanamento da una situazione o da un pericolo, e in questo contesto le gambe sono gli strumenti principali per darsela a gambe levate. La loro funzionalità permette di fuggire in fretta e di mettersi in salvo.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Scappare: darsela a nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Gambe

La soluzione associata alla definizione "Scappare: darsela a" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Scappare: darsela a" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Gambe:

G Genova A Ancona M Milano B Bologna E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Scappare: darsela a" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Se le mette in spalla chi si avviaLe hanno molti mobiliLe ha belle la top modelDarsela a gambeNon sa darsela il disperatoDeve darsela chi non si spicciaSe la si lascia scappare è difficile che ritorniÈ il primo a darsela a gambe