ZIMBELLO

Curiosità e Significato di "Zimbello"

Approfondisci la parola di 8 lettere Zimbello: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Zimbello? Zimbello indica una persona presa in giro o oggetto di scherno da parte degli altri. È chiaro esempio di qualcuno che diventa il bersaglio di battute o derisioni, spesso a causa di comportamenti o caratteristiche che attirano ironia. In breve, si riferisce a chi viene umilmente usato come soggetto di scherzi, diventando il protagonista delle burle altrui. È un termine colorito per descrivere questa situazione.

Come si scrive la soluzione Zimbello

Stai cercando la risposta alla definizione "Bersaglio dell altrui scherno"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

Z Zara

I Imola

M Milano

B Bologna

E Empoli

L Livorno

L Livorno

O Otranto

