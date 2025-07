L uccello vittima di scherzi e prese in giro nei cruciverba: la soluzione è Zimbello

ZIMBELLO

Curiosità e Significato di Zimbello

Approfondisci la parola di 8 lettere Zimbello: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Zimbello? Zimbello indica una persona presa in giro o vittima di scherzi e burle, spesso umiliata pubblicamente. Deriva da un termine che richiama chi viene usato come bersaglio di beffe, diventando simbolo di qualcuno che si lascia coinvolgere senza rendersene conto. In sintesi, è un modo colorito per descrivere chi si trova nel ruolo di vittima degli scherzi altrui.

Come si scrive la soluzione Zimbello

Stai cercando la risposta alla definizione "L uccello vittima di scherzi e prese in giro"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

Z Zara

I Imola

M Milano

B Bologna

E Empoli

L Livorno

L Livorno

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E M O C S T T A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MASCOTTE" MASCOTTE

