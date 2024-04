La Soluzione ♚ Il bersaglio dell uppercut

La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : MENTO

Curiosità su Il bersaglio dell uppercut: Con tutti i pugni della boxe come il diretto (jab), il gancio (hook), il montante (uppercut) ed inoltre è consentito il pugno-girato (spinning-back) tirato... Il mento è la parte inferiore del volto, che si trova al di sotto del labbro inferiore e corrispondente alla parte mediana della mandibola. Ancora non è chiaro quale sia l'utilità del mento che non è presente nelle altre specie animali e nemmeno nelle prime forme di uomini preistorici. L'irrazionale paura verso i menti è definita "geniofobia".

