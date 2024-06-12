Oggetto di derisione

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Oggetto di derisione' è 'Zimbello'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ZIMBELLO

Perché la soluzione è Zimbello? Zimbello è un termine che indica un oggetto o una persona che suscita scherno e derisione. Si tratta di qualcuno o qualcosa che, per caratteristiche o comportamenti, viene presa in giro dagli altri, diventando motivo di umiliazione o beffa. La parola si collega strettamente alla capacità di suscitare ridicolo, spesso per motivi estetici, comportamentali o di atteggiamento. La sua presenza nel linguaggio evidenzia come certi soggetti siano soggetti a situazioni di emarginazione sociale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Oggetto di derisione". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Oggetto di derisione nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Zimbello

Se la definizione "Oggetto di derisione" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Oggetto di derisione" conferma che la soluzione 'Zimbello' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Zimbello

Z Zara I Imola M Milano B Bologna E Empoli L Livorno L Livorno O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Oggetto di derisione" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Zimbello' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Uccello di richiamoBersaglio dell altrui schernoL uccello vittima di scherzi e prese in giroIl rumore di un oggetto che cadeOggetto portafortunaFatto oggetto di stimaDerisioneOggetto di distruzione