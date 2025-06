Un solido gelato nei cruciverba: la soluzione è Cono

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Un solido gelato' è 'Cono'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CONO

Curiosità e Significato di "Cono"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 4 lettere Cono, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Cono? Un solido gelato è un modo divertente per indicare un cono di gelato, che mantiene la sua forma compatta e consistente. Il termine richiama proprio la forma stabile e compatta del dolce, pronto da gustare. In sostanza, il solido gelato è quell'irresistibile conetto che si può mangiare senza rischiare di sciogliersi subito. È il simbolo dell'estate e della dolcezza da gustare in ogni momento.

Come si scrive la soluzione Cono

Se "Un solido gelato" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

O Otranto

N Napoli

O Otranto

