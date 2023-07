Solido che può essere gelato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Solido che può essere gelato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : CONO

Significato/Curiosita : Solido che puo essere gelato

Il gelato è una preparazione alimentare a base di latte, zucchero e vari aromi, portata allo stato solido e pastoso mediante congelamento e contemporanea... Genera un cono retto. nel testo ci sono affermazioni riferite al cono generico che valgono, però, soltano per il cono retto. l'affermazione "il cono obliquo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 luglio 2023

