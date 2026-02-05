Il coperchio gelato dell Artide

SOLUZIONE: CALOTTA POLARE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il coperchio gelato dell Artide" corrisponde a una soluzione formata da 13 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il coperchio gelato dell Artide". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Calotta Polare? La calotta polare è il grande strato di ghiaccio che copre le regioni artiche e antartiche, formando una copertura glaciale che si estende su vaste aree. Questa massa di ghiaccio svolge un ruolo cruciale nel clima mondiale, riflettendo la luce solare e contribuendo a regolare le temperature terrestri. La sua presenza è fondamentale per l'equilibrio degli ecosistemi e per la regolazione dei livelli del mare.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Il coperchio gelato dell Artide" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il coperchio gelato dell Artide" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 13 lettere della soluzione Calotta Polare:

C Como A Ancona L Livorno O Otranto T Torino T Torino A Ancona P Padova O Otranto L Livorno A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il coperchio gelato dell Artide" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

