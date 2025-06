Si indossa sotto la camicia nei cruciverba: la soluzione è Canotta

CANOTTA

La soluzione Canotta di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Canotta per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Canotta? Una canotta è un capo di abbigliamento leggero e senza maniche, spesso indossato sotto una camicia o come abbigliamento sportivo. Perfetta per le giornate calde o come strato aggiuntivo, permette libertà di movimento e freschezza. Semplice ma versatile, la canotta è un classico che non passa mai di moda, adattandosi a molte occasioni e stili diversi.

Se ti sei imbattuto nella definizione "Si indossa sotto la camicia", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

A Ancona

N Napoli

O Otranto

T Torino

T Torino

A Ancona

