Maglietta senza maniche nei cruciverba: la soluzione è Canotta

Home / Soluzioni Cruciverba / Maglietta senza maniche

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Maglietta senza maniche' è 'Canotta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CANOTTA

Curiosità e Significato di "Canotta"

Approfondisci la parola di 7 lettere Canotta: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

La canotta è un indumento senza maniche, generalmente realizzato in cotone o materiali leggeri. È caratterizzata da spalle scoperte e un taglio aderente, rendendola ideale per l'estate o come sotto-vestito. Viene spesso utilizzata per attività sportive, ma può anche essere indossata casualmente. È un capo versatile e comodo per il guardaroba.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Maglietta intimaMaglietta estivaUna maglietta senza manicheMaglietta senza maniche c è quella della saluteUna camicetta molto scollata e senza maniche

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Canotta

Hai trovato la definizione "Maglietta senza maniche" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

A Ancona

N Napoli

O Otranto

T Torino

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T A I A I O R S C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ISCARIOTA" ISCARIOTA

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.