La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si indossa sotto la giacca' è 'Gilet'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GILET

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Gilet, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Gilet? Il gilet è un capo di abbigliamento senza maniche che si indossa sopra la camicia o sotto la giacca, aggiungendo stile e calore. Spesso usato in abiti formali o casual, il gilet può essere realizzato in vari tessuti e colori, ed è perfetto per completare un look elegante o più informale. È un dettaglio versatile che arricchisce ogni outfit con classe e praticità.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Corpetto senza manicheIl panciotto dei PariginiUn maglione smanicatoSi indossa in inverno sotto la giacca a ventoSi abbottona sotto la giaccaSi può indossare sotto la giacca

Stai cercando la risposta alla definizione "Si indossa sotto la giacca"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

CECITÀ

