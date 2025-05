Indumento senza maniche usato dai vogatori nei cruciverba: la soluzione è Canotta

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Indumento senza maniche usato dai vogatori' è 'Canotta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CANOTTA

Curiosità e Significato di "Canotta"

La soluzione Canotta di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Canotta per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Canotta? Un indumento senza maniche, comunemente indossato dai vogatori, è conosciuto come canotta. Questo tipo di maglietta leggera è progettata per offrire libertà di movimento e comfort durante l'attività fisica, rendendola ideale per sport acquatici come il canottaggio. La canotta è spesso realizzata in tessuti traspiranti, permettendo così di mantenere una temperatura corporea ottimale durante l'allenamento.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Come si scrive la soluzione Canotta

Se "Indumento senza maniche usato dai vogatori" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

A Ancona

N Napoli

O Otranto

T Torino

T Torino

A Ancona

