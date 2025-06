Le piante spinose del deserto messicano nei cruciverba: la soluzione è Cactus

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Le piante spinose del deserto messicano' è 'Cactus'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CACTUS

Hai risolto il cruciverba con Cactus? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Cactus.

Perché la soluzione è Cactus? Il termine cactus indica le piante spinose tipiche dei deserti, soprattutto in Messico. Caratterizzate da foglie trasformate in spine e da fusti succulenti, sono adattate a sopravvivere in ambienti aridi e difficili. Queste piante sono simbolo di resistenza e adattamento, offrendo anche molteplici usi per l'uomo e la fauna locale. Conoscere il cactus significa scoprire la meraviglia della natura in condizioni estreme.

