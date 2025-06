La patata delle situazioni spinose nei cruciverba: la soluzione è Bollente

Home / Soluzioni Cruciverba / La patata delle situazioni spinose

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'La patata delle situazioni spinose' è 'Bollente'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BOLLENTE

Curiosità e Significato... La soluzione Bollente di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Bollente per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Bollente? BOLLENTE descrive qualcosa di molto caldo o addirittura in ebollizione, ma può anche riferirsi a situazioni estremamente tese o infuocate. Quando si dice che una questione è bollente, si intende che è delicata, complicata o carica di tensione. Insomma, si tratta di una condizione che richiede attenzione e cautela, perfetta per chi deve affrontare le situazioni più spinose.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Diresse La patata bollentePianta con foglie spinoseBrutte situazioniSituazioni probabiliSituazioni di primo contatto

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Hai davanti la definizione "La patata delle situazioni spinose" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

B Bologna

O Otranto

L Livorno

L Livorno

E Empoli

N Napoli

T Torino

E Empoli

I O O A R V Mostra soluzione



Scopri definizioni su "AVORIO" AVORIO

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.