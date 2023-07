Piante grasse spinose - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piante grasse spinose. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CACTI - CACTUS

Significato/Curiosità : Piante grasse spinose

Le piante grasse spinose, comunemente note come cactus, sono una vasta famiglia di piante succulente caratterizzate dalla loro capacità di immagazzinare acqua nelle loro foglie, fusti o radici per sopravvivere in ambienti aridi. Le spine sono una delle loro peculiarità distintive, fungendo da difesa contro predatori e aiutandole a ridurre la perdita d'acqua per evaporazione. I cactus sono diffusi in diverse forme e dimensioni, alcune con fusti cilindrici, altre con forme insolite. Queste piante adattabili prosperano in condizioni difficili, come deserti e regioni secche, dimostrando la loro resistenza e adattabilità uniche nel regno vegetale.

