La soluzione di 9 lettere per la definizione 'In genetica può essere recessivo o dominante' è 'Carattere'.

CARATTERE

Perché la soluzione è Carattere? Il termine carattere in genetica indica una caratteristica ereditaria, come il colore degli occhi o dei capelli, che può essere influenzata da geni recessivi o dominanti. Questi fattori determinano se una determinata caratteristica si manifesterà visibilmente o solo se presente in entrambe le copie del gene. Conoscere i caratteri ci aiuta a capire come si trasmettono le caratteristiche tra le generazioni.

Hai davanti la definizione "In genetica può essere recessivo o dominante" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

A Ancona

R Roma

A Ancona

T Torino

T Torino

E Empoli

R Roma

E Empoli

