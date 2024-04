La Soluzione ♚ Può essere alfanumerico

La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : CARATTERE

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Curiosità su Puo essere alfanumerico: L'iban è un codice alfanumerico utilizzato nelle transazioni fra conti correnti diversi e che all'interno contiene l'identificazione del paese, della banca... Carattere – in tipografia, blocchetto metallico con rappresentazione in rilievo Tipo di carattere – stampo con incisi i caratteri nei sistemi di stampa a caratteri mobili tradizionali o, per estensione, insieme di segni e caratteri, utilizzati anche in informatica, noti anche come font Carattere – tratti psicologici distintivi di una persona Carattere – caratteristiche biologiche di un soggetto Carattere – in informatica, unità d'informazione Carattere statistico – informazione ottenuta da una rilevazione statistica sul campo Carattere – concetto filosofico Carattere – concetto matematico

