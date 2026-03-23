Attrezzo i cui denti tagliano il legno

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Attrezzo i cui denti tagliano il legno' è 'Sega'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SEGA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Attrezzo i cui denti tagliano il legno" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Attrezzo i cui denti tagliano il legno". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Sega? Una sega è uno strumento costituito da una lama con denti affilati progettati per incidere e dividere materiali come il legno. I denti agiscono come lame che, muovendosi avanti e indietro, permettono di effettuare tagli precisi e netti sui pezzi di legno. Questo attrezzo è essenziale in falegnameria e artigianato, offrendo praticità e efficienza nel lavoro di modellatura e costruzione. La sega rappresenta un elemento fondamentale per chi lavora con il legno.

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Attrezzo i cui denti tagliano il legno nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Sega

Questa pagina è dedicata alla definizione "Attrezzo i cui denti tagliano il legno" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Attrezzo i cui denti tagliano il legno" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Sega:

S Savona E Empoli G Genova A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Attrezzo i cui denti tagliano il legno" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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