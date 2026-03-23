Elemento chimico indispensabile alla respirazione

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Elemento chimico indispensabile alla respirazione' è 'Ossigeno'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OSSIGENO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Elemento chimico indispensabile alla respirazione" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Elemento chimico indispensabile alla respirazione". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Ossigeno? L’ossigeno è un elemento chimico che rappresenta circa il 21% dell’atmosfera terrestre. La sua presenza è fondamentale per il processo di respirazione degli organismi viventi, permettendo la combustione dei nutrienti e la produzione di energia. Senza di esso, la vita come la conosciamo non potrebbe esistere, poiché sostituisce altri gas nelle funzioni vitali. La sua importanza si evidenzia anche nel mantenimento dell’equilibrio ambientale e nel funzionamento delle celle biologiche.

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Elemento chimico indispensabile alla respirazione nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Ossigeno

La definizione "Elemento chimico indispensabile alla respirazione" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Elemento chimico indispensabile alla respirazione" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Ossigeno:

O Otranto S Savona S Savona I Imola G Genova E Empoli N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Elemento chimico indispensabile alla respirazione" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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