Un attrezzo che si lancia girando

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un attrezzo che si lancia girando' è 'Martello'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MARTELLO

Perchè la soluzione è Martello? Il martello è uno strumento che si utilizza facendo girare e poi lanciando, spesso per colpire o fissare oggetti. La sua forma e funzione lo rendono perfetto per lavori di precisione e forza, combinando movimento rotatorio e impatto in modo efficace. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Un attrezzo che si lancia girando nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Martello

In presenza della definizione "Un attrezzo che si lancia girando", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Martello'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Un attrezzo che si lancia girando

Un attrezzo che si lancia girando Risposta: MARTELLO

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Schema utile: M_______

M_______ Inizia con: M

M Finisce con: O

Le 8 lettere della soluzione

M Milano A Ancona R Roma T Torino E Empoli L Livorno L Livorno O Otranto

La soluzione 'Martello' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un attrezzo che si lancia girando". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.