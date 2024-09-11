Un attrezzo che si lancia girando
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un attrezzo che si lancia girando' è 'Martello'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: MARTELLO
Perchè la soluzione è Martello? Il martello è uno strumento che si utilizza facendo girare e poi lanciando, spesso per colpire o fissare oggetti. La sua forma e funzione lo rendono perfetto per lavori di precisione e forza, combinando movimento rotatorio e impatto in modo efficace. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Un attrezzo che si lancia girando nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Martello
In presenza della definizione "Un attrezzo che si lancia girando", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Martello'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Un attrezzo che si lancia girando
- Risposta: MARTELLO
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: M_______
- Inizia con: M
- Finisce con: O
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Martello' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un attrezzo che si lancia girando". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Un attrezzo che si lancia Si lancia nel pericolo L attrezzo ginnico su cui si continua a rimbalzare Si lancia su un azienda in Borsa Si lancia con lo sguardo
Altre definizioni collegate
Con attrezzo: Attrezzo da palestra
Con lancia: Si lancia per sport
Con girando: Girando, solleva l ancora